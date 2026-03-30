Aston Martin planeó la lucha entre Alonso y Stroll: "Nuestra carrera sería solitaria..."

Fernando desveló que antes de la carrera habían hablado que pelearían ambos pilotos ya que no se pueden acercar a ningún otro coche.

Por fin Aston Martin ha terminado una carrera en este mundial de Fórmula 1. Lo consiguió Fernando Alonso en el Gran Premio de Japón. Eso sí, sin poder competir contra ningún otro piloto. De hecho el equipo planeó una lucha entre el asturiano y Lance Stroll durante la carrera.

Así lo explicó Fernando tras cruzar la línea de meta: "Hablamos antes de la carrera de que quizá nuestra carrera iba a ser un poco solitaria en cuanto al ritmo. Y si los dos coches rodaban juntos, quizá eso también nos habría dado buena información en cuanto a la energía y los diferentes mapas del motor y la energía".

"Sí, fue divertido. Y, por desgracia, creo que luego él tuvo que abandonar. Así que sí, nos perdimos la segunda parte de la diversión", detalla el piloto de la escudería verde.

Stroll no pudo terminar por un problema hidráulico que nada tuvo que ver con el motor Honda: "Hasta ese momento, estaba disfrutando de la carrera, defendiéndome de Fernando, pero está claro que tenemos mucho trabajo por delante y necesitamos mejorar mucho la velocidad".

"Le adelanté y luego estuvimos compitiendo en nuestro propio campeonato Aston Martin Honda durante unas 30 vueltas, lo cual fue divertido", indica el piloto canadiense.

Si Aston Martin no puede luchar contra el resto de escuderías y por eso planeó esa lucha entre Alonso y Stroll en el Gran Premio de Japón. Es la única manera de competir que tiene en estos momentos el AMR26. Demasiado triste.