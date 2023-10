A pesar de que no ganó ningún campeonato con Ferrari, Fernando Alonso se ha consolidado como uno de los pilotos más queridos de la historia de la marca italiana. Y es que, si bien es cierto que no ha sido el más laureado, sí que estuvo a punto de alcanzar la gloria con un equipo que, en rendimiento, estaba lejos de ser el mejor.

Es por ello por lo que ahora, más de diez años después de que comenzara aquella andadura, Andrea Stella, el entonces ingeniero del ovetense, ha querido recordar aquella etapa lamentando que no pudieran cosechar mayores éxitos juntos.

"No hubo continuidad en el proyecto. Estuvimos muy cerca de alcanzar el éxito con Fernando en el primer año. A diferencia de la época de Fernando, el 'viaje' de Michael Schumacher fue adecuado: Ross Brawn se subió a bordo, Rory Byrne, James Alisson.... Hubo mucha continuidad", explica Andrea en el podcast 'Beyond The Grid'.

"Creo que esto es algo que nos perdimos durante la era de Fernandoy podríamos haberlo construido, pero habríamos necesitado construir el proyecto ladrillo a ladrillo, como se estableció a mediados de los 90 en Ferrari", añade.

Sin embargo, a pesar de que esa "continuidad" efectivamente no existió, el piloto español permitió soñar a millones de españoles y de italianos con arrebatarle el campeonato a todo un Sebastian Vettel que contaba con uno de los mejores monoplazas de la historia de la Fórmula 1.