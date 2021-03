Malas noticias para Sebastian Vettel en Aston Martin y por partida doble. Tras conocerse que no disponía del simulador, elemento clave en la pretemporada de todos los equipos, ahora Otmar Szafnauer, jefe del antiguo Racing Point, ha confirmado que descartan por completo realizar un test privado.

Al contrario que el resto de equipos, Aston Martin no podrá rodar antes de los test de pretemporada oficiales, que se celebrarán entre el 12 y el 14 de marzo en el circuito de Baréin. El motivo es la falta de piezas que ha explicado el propio jefe del equipo.

Y es que el monoplaza, cuyo motor ya fue arrancado por primera vez el pasado domingo, no cuenta con las piezas necesarias del equipo Mercedes. "Nosotros alquilamos nuestros motores y cajas de cambios, no los compramos. No nos pertenecen, y tenemos que devolverlos después de la temporada", cuenta Otmar en 'Auto Motor und Sport'.

"Por eso no tenemos un coche antiguo y apto para dejarle a Sebastian para que salga a la pista", detalla el jefe de Aston Martin, llamado a hacer grandes cosas en este curso del 'Gran Circo.

Asimismo ha hablado de la ausencia del simulador: "El plan es que venga a vernos a la fábrica de nuevo antes de los test, pero todo depende de cómo te permitan viajar. Además, tenemos que adaptar el simulador a los estándares actuales para que pueda conducir la última especificación de desarrollo".

Aston Martin es la gran incógnita de este 2021. Con una victoria el pasado año, a manos de Sergio Pérez (ahora en Red Bull), el equipo espera consagrarse por detrás de Mercedes y los de las bebidas energéticas. Todo ello en caso de superar una zona media más apretada que nunca con Ferrari, McLaren y Alpine.