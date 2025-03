El apunte de Pedro de la Rosa sobre "los tiempos engañosos" de los test: "¿Cuántos kilos llevaba Williams?"

Después de los test de Baréin de la Fórmula 1, la siguiente cita ya es el inicio del mundial con el Gran Premio de Australia de dentro de dos semanas. Las escuderías ya han puesto todas sus piezas sobre la pista, pero hay mucho secretismo. Habitual en las pretemporadas, donde los tiempos no son definitivos aunque sí dan algunas pistas.

Aston Martin es uno de los equipos que menos rendimiento ha mostrado. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han estado entre los mejores tiempos. Pero ambos sí le han transmitido al equipo que el coche ha mejorado con respecto al año pasado en algunos aspectos.

Discurso que comparte Pedro de la Rosa, embajador de la escudería de Silverstone. Apunta que equipos como Williams, que sí hicieron buenos tiempos con Carlos Sainz y Alex Albon, podrían ir con el depósito mucho más vacío: "Carlos fue el primero el jueves... ¿Cuántos kilos llevan? ¿Williams es el equipo a batir? No, no. Quiere decir que ellos se han vaciado de verdad para ser primeros y nosotros no nos hemos vaciado para ser primeros".

"No hemos hecho ninguna simulación (de clasificación), pero como no sabemos lo que llevan los demás...", reflexiona en declaraciones que recoge 'Marca'.

"No es que no nos hayamos tomado los test en serio. Creo que hay cosas positivas, y los comentarios de los pilotos han sido más positivos en ciertas áreas que había que mejorar. De los tiempos no digo nada, unos pilotos van con DRS o sin él y otro levantan en el últimos sector o se marchan a boxes. Los tiempos aquí son engañosos", dice el embajador de Aston Martin.

¿Optimista o pesimista?

Hay mucho ruido en torno a Aston Martin. No está claro cuál es su lugar en la parrilla, si liderando la zona media o por detrás de otros equipos. Y de la Rosa dice que es "realista": "Creo que vamos a tener que mejorar y vamos a tener que apretar los dientes como cada año".

"Pero soy optimista en el sentido de que estamos muy bien equipados y vamos a tener un buen equipo a todos los niveles. De herramientas, de personas, de talento. Me hubiera gustado tener todo esto el año pasado, sí, pero hay que vivir la realidad, ¿no? Pero bueno, yo soy, digamos, optimista no es la palabra. Estoy esperanzado y con mucha ilusión", dice.

Las nuevas normas de 2026

De la Rosa recuerda las "nuevas herramientas" con las que competirá la escudería de Lawrence Stroll a partir de este momento. No sólo la llegada de Adrian Newey, que se incorpora al trabajo este lunes, también el nuevo túnel de viento y la novedosa fábrica que ya se ha inaugurado en Silverstone.

"Confiamos mucho en las nuevas herramientas. No hablo de Adrian Newey, porque al final creo que es un nombre y no importa mucho. Pero a corto plazo, creo que la gran diferencia de este año al pasado es que tenemos mejores herramientas para nuestro equipo. Hablando de herramientas. El túnel de viento, el simulador, son saltos muy importantes, y la fábrica, que ahora está empezando a llegar al pleno rendimiento. Nuestra capacidad de reacción, de fabricar nuevas piezas, es mucho más rápida, somos mucho más ágiles", finaliza.