De la Rosa señala uno de los problemas que podría tener Aston Martin: "Sorprende que no esté ajustado..."

Aston Martin ha terminado los 'test' de pretemporada con un sabor agridulce. Los tiempos de Fernando Alonso y de Lance Stroll no han sido los mejores y hay ciertos aspectos del coche que están haciendo que las sensaciones no sean las esperadas en el equipo dirigida por Andy Cowell.

Pedro de la Rosa, expiloto español y embajador actual de Aston Martin, ha hablado sobre lo que podría estar generando un problema en el monoplaza, los asientos: "Los pilotos trabajan un poco en comodidad, pero no es al muy problemático, son ajustes típicos del invierno. En todo caso, hay muchas piezas que son del año pasado en este coche, así que me sorprende que no estén ajustados (los asientos de ambos pilotos)".

"Siempre pasa cuando el coche es nuevo. Son ajustes típicos del invierno, lo que pasa es que a veces estos test son molestos para los pilotos porque salen morados, etc...", ha reconocido De la Rosa en unas declaraciones que recoge 'Marca'.

Debido a estos problemas, De la Rosa ha asegurado que el trabajo de Aston Martin está centrado en dar con el diseño de un monoplaza rápido y fácil de maneja : "Nos hemos centrado en mejorar el coche para hacerlo más predecible, un monoplaza más fácil de conducir y evidentemente más rápido".

Optimismo para este año

En este sentido, Pedro se muestra expectante sobre el rendimiento de su equipo en la pista: "Estamos muy bien equipados y vamos a tener un buen grupo a todos los niveles. Optimista no es la palabra, sino esperanzado y con mucha ilusión".