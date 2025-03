El jefe de Aston Martin pide paciencia tras las dudas en los test de Baréin: "Es pronto..."

Aston Martin no dejó las mejores sensaciones en los test de pretemporada. Han mejorado, sí, pero no como el resto. Y podrían caer alguna posición en la parrilla con respecto a la temporada pasada, cuando acabaron quintos. Pero el nuevo jefe, Andy Cowell, pide que no se saquen conclusiones precipitadas.

"Las primeras impresiones de Lance y Fernando sugieren que hemos avanzado en la manejabilidad del coche, pero también hemos descubierto áreas que podrían mejorar y necesitan más atención. Es muy pronto para juzgar cuánto hemos progresado durante el invierno y cómo nos comparamos con nuestra competencia", dice el jefe de la escudería verde, que desde este lunes cuenta con Adrian Newey en sus filas.

Aston Martin no quiso fijarse en los demás. Se centraron exclusivamente en su trabajo: "Nos hemos centrado en nosotros mismos, simplemente hemos mantenido la cabeza baja para obtener los datos y la información que necesitamos antes de que empiece la temporada en un par de semanas".

En Baréin han sido días "intensos y productivos" para el equipo que dirige Cowell: "El enfoque ha estado en aprender sobre este coche, el nuevo paquete aerodinámico, comprobar todos los sistemas y recopilar datos de un gran número de experimentos y elementos de prueba...".

"Hemos aprendido mucho durante estos tres días, hemos obtenido algunos aspectos positivos, algunas características mejoradas en el coche, lo cual es bueno. Ambos pilotos lo sienten así, pero todavía tenemos más trabajo por hacer", dice para finalizar el jefe de Fernando Alonso y de Lance Stroll.