Las sensaciones de Carlos Sainz tras marcar el mejor tiempo con Williams: "El equilibrio del coche..."

Williams está siendo una de las sorpresas en estos test de pretemporada de Baréin. Parece que han dado un importante salto adelante. Y Carlos Sainz marcó el mejor tiempo en la sesión del jueves por delante de los mejores coches como parecen ser los McLaren, los Ferrari y también los Mercedes.

Y aunque se quedó con ganas de rodar más, Carlos se mostró positivo con su paso por estos test: "Hemos conseguido salir airosos, dar muchas vueltas, hacer un poco de tandas largas a medida que avanzábamos y hemos conseguido completar todo el programa".

"Hemos hecho algunos avances con respecto a ayer, hemos mejorado el equilibrio del coche y hemos mejorado la sensación general con el coche", dice el ex de Ferrari y nuevo compañero de Alex Albon.

A Carlos ya no lo queda más preparación. La pretemporada ha terminado para él. "Ha sido mi último día aquí, así que lo siguiente para mí es Australia, me parece que son pocos test y me gustaría que pudiéramos probar muchas más cosas, pero así es la Fórmula 1 de hoy en día", explica Sainz en palabras que recoge 'Motorsport'.

"De todos modos, me siento todo lo preparado que puedo tras un día y medio de entrenamientos y ahora intentaremos ir a tope en Australia", dice para finalizar.