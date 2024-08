En la previa del Gran Premio de Países Bajos, Fernando Alonso ha lanzado su mensaje más reivindicativo. Dice que a pesar de "haber leído que esta es una de sus peores temporadas" en Fórmula 1, está doblando a su compañero en Aston Martin, Lance Stroll, en puntos.

"En una de mis peores temporadas, como he leído en alguna noticia, tengo el doble de puntos. No estoy seguro, pero no hay muchos pilotos que doblen a su compañero en puntos en ningún equipo de la parrilla", ha dicho el asturiano ante los medios en el circuito de Zandvoort.

"Dicho esto creo que estamos muy cerca este año, a menos de media décima diría yo, con altibajos para Lance y para mí. No tengo total confianza con el coche y esto me está frenando a veces y necesito mejorar, lo sé", apunta Fernando, también autocrítico.

Países Bajos es un escenario que debería ir bien para las condiciones de Aston Martin. Alonso está "confiado" en poder puntuar, pero reconoce que están lejos de lo ocurrido el año pasado cuando terminó en posiciones de podio: "Nunca se sabe, creo que también en 2022 el circuito de Zandvoort para Aston fue un buen circuito para Lance y Seb (Vettel), y el año pasado también. Así que, tal vez, sea uno de esos fines de semana que tenemos una oportunidad de sumar algunos puntos".

La lluvia podría ser su aliada: "También, con las oportunidades climáticas, tal vez podamos correr algún riesgo más que el año pasado que estábamos luchando por podios y estás un poco más conservador. Este año podemos arriesgar un poco más, pero veamos. Hasta que no esté el coche en pista creo que es difícil de adivinar".

Pelear por el noveno y décimo puesto es el objetivo del coche verde: "En Budapest, creo que volvimos a poner las cosas en su lugar y tuvimos algunas buenas carreras en Silverstone, Budapest y en Spa. Pero sí, nuestras carreras siempre son pelando con Yuki (Tsunoda) en Budapest, con Esteban (Ocon) y Albon en Spa, Así que estamos en la mitad, no estamos luchando con el top 4".