Es un mensaje que repiten desde Aston Martin: lo importante no es dónde se empieza, es dónde se termina. El equipo verde quiere que el mundial 2024 de Fórmula 1 sea el del desarrollo. Que el coche sea mucho más competitivo según avancen las carreras.

De hecho, Fernando Alonso ha manifestado en la rueda de prensa de este miércoles en Bahréin que no se debería prestar atención a los resultados de este fin de semana: "Vamos a ver, esperemos un par de carreras. Creo que además es una pista muy específica en términos de sus características. Así que tendremos que ir a Australia y tal vez incluso a Japón para tener realmente un orden entre el rendimiento de los equipos".

"Tal vez nuestro paso entre el año pasado y este año es lo suficientemente bueno o tal vez no sea lo suficientemente bueno. Lo sabremos, como he dicho, en las dos primeras carreras. Pero lo que veo en el equipo es un enfoque diferente de 2023, donde empezamos con una buena base y fue un shock para nosotros tal vez lo bueno que era al principio y luego no fuimos digamos un gran equipo también fuera de la pista en términos de desarrollo del coche y cosas por el estilo", dice el español, que sigue en las quinielas para ocupar el asiento de Lewis Hamilton en Mercedes.

En Aston Martin están muy contentos con la pretemporada. Han dado un paso adelante, pero remarcan que no saben dónde está el resto: "Aprendimos muchas lecciones el año pasado, así que para convertirnos en aspirantes al campeonato en el futuro creo que fue una temporada importante para Aston Martin y creo que este 2024 empezamos con una buena base".

"Será interesante ver si podemos alcanzar el ritmo de desarrollo del coche, comparándonos con los equipos punteros, que obviamente no cumplimos esas expectativas el año pasado, y queremos mejorar en ese aspecto", expresa el bicampeón de la Fórmula 1.

Y para cerrar insiste en el mensaje de "esperar": "Creo que tenemos que esperar unas cuantas carreras para establecer el orden competitivo de todos los equipos. Además, hacemos muchas pruebas aquí en este circuito".