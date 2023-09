La Fórmula 1 es uno de los deportes más prestigiosos y laureados del mundo. Sin embargo, actualmente la emoción no es el punto fuerte del 'Gran Circo', al menos en la lucha por las victorias.

Es por ello por lo que la propia organización de la competición busca implementar ideas revolucionarias y cambios en el reglamento con el objetivo de que prime la igualdad y la competitividad entre todos los pilotos.

Uno de esos cambios ha sido la implementación de las clasificaciones al 'sprint'. No obstante, si bien es cierto que la idea es buena, al final el resultado siempre suele ser el mismo. Es por ello por lo que Carlos Sainz ha propuesto una idea revolucionaria que podría cambiarlo todo.

A través del podcast 'P1', el madrileño asegura que tiene una idea únicamente aplicable para los fines de semana con clasificación al 'sprint': "Tengo una idea: una parrilla invertida con el orden de la clasificación del Mundial".

"Sólo imagina a Max Verstappen empezando el último, los Ferrari comenzando el 13º ó el 14º. Toda la parrilla estaría más cerca unos de otros. Y si sólo das puntos a partir del décimo, yo pensaría que podría llegar hasta el 'top 10' o incluso al 'top 5', añade el español.

"Todos los que empezaran en el octavo lugar, podría ser que lograran sus únicos puntos de todo el año. Y no afectaría al resto del fin de semana. Tienes la carrera principal por la que se preocupa todo el mundo", añade.

Asimismo, Carlos confiesa que la idea no es únicamente suya, si no que es un pensamiento compartido por varios miembros del paddock: "Hay unos cuantos pilotos que lo hemos pedido, ¿por qué no probáis esto?".