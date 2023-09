La escudería Ferrari se ha convertido en la más laureada, famosa y glamurosa de toda la historia de la Fórmula 1 y, por ello, todos los pilotos sueñan con poder vestir de rojo alguna vez en su vida.

Sin embargo, es un privilegio que no muchos pueden tener y, por eso, cuando se presenta la oportunidad no se puede decir que no. Es el caso de Carlos Sainz que, cuando tuvo la oportunidad, no dudó ni un instante en abandonar McLaren para cumplir su sueño.

Sin embargo, la manera en la que firmó su primer contrato, tal y como el mismo ha comentado a través del podcast 'P1', fue bastante única, ya que el mundo estaba viviendo una situación complicada por la COVID-19.

"Cuando me ofrecieron ese contrato, estábamos en plena COVID, así que nos quedamos atrapados en casa. Así que tuve mucho tiempo para pensármelo, imagínate estar dos meses atrapado en casa. Y fue entonces cuando hicimos toda la negociación con Ferrari", ha explicado.

"Sucedió el lunes a las nueve. Me desperté en pijama y firmé el contrato en pijama, así que todo sucedió tan, tan rápido que sí, fue genial", añade el ya veterano piloto de Ferrari.

Asimismo, Sainz también explica el porqué no pudo celebrar como se merecía el fichaje por los de Maranello: "No podía celebrarlo. No podía decírselo a nadie, era como una buena noticia en un mal momento. Aunque la COVID era una mala noticia en esta historia, por supuesto tuvimos un momento y una semana muy agradable".