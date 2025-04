Un ex de F1 advierte seriamente a Red Bull: ¡Que lo de Verstappen no sea como Marc Márquez en Honda!

Max Verstappen está 'sobreviviendo' con un Red Bull que es muy difícil de conducir. Y hay quien compara esta situación con lo ocurrido en el equipo de MotoGP de Honda con Marc Márquez. Así lo ha dicho el expiloto de la Fórmula 1 Mark Webber en palabras que recoge 'Formula For Success'.

"Es como Marc Márquez cuando dejó Honda: Marc Márquez diseñó su camino para pilotar esta moto durante años... y en las motos, si estás incómodo o pasa algo, puedes lesionarte", dice Webber.

Red Bull ha cambiado a Liam Lawson por Yuki Tsunoda, que debutará en el Gran Premio de Japón de este fin de semana: "Si Liam Lawson fuera ahora el equivalente en una Honda, probablemente se lesionaría porque no encontraría la velocidad... estaría en el suelo. Así que cuando Márquez dejó Honda, nadie pudo pilotar la moto".

"Eso es lo interesante también con Max, quién sabe cuánto tiempo se queda en Red Bull, podría estar allí otros tres o cuatro años, pero el equipo también tiene que conseguir que este coche sea utilizable no sólo para una persona en el planeta", dice el que fuera precisamente piloto de Red Bull.

Porque según Webber, Verstappen está completamente solo: "Max está literalmente llevando todo ese coche él solo".

"Tiene que haber algunas curvas en las que el segundo piloto le muestre un camino a Max, pero no hay contribución, no hay ayuda", dice para finalizar el ex del Gran Circo.