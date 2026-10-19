Un campeón de la F1 ve a Ferrari favorito para 2027: "No me cabe duda..."

Emerson Fittipaldi, campeón de la F1 en 1972 y 1974, está convencido de que Ferrari será el coche más rápido la temporada que viene.

Ferrari es segundo equipo este curso y Lewis Hamilton, aunque lejos, está en la pelea por el mundial de la Fórmula 1 contra los dos Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell.

Y de cara a la temporada que viene, en 2027, el campeón Emerson Fittipaldi cree que los coches rojos serán los grandes favoritos al título. Ve a los dos pilotos con serias posibilidades de competir contra los Mercedes.

En palabras que publica 'Marca', Fittipaldi habla así de las opciones de Ferrari: "El año que viene, Ferrari tendrá muchas posibilidades de ganar el campeonato, no me cabe duda. La gestión de los neumáticos ha mejorado notablemente con respecto al pasado".

Sobre la escudería de Maranello dice que él y otros campeones siempre soñaron con vestir de color rojo: "Todos los pilotos sueñan con correr para Ferrari algún día, incluso Ayrton Senna, Nelson Piquet y yo, por ejemplo, hubiéramos querido hacerlo".

Defiende a Hamilton

No le gustó nada a Fittipaldi las críticas que recibió Lewis Hamilton en su primera temporada al volante del Ferrari: "El año pasado, me molestó mucho oír a la gente criticar el año de debut de Hamilton en Ferrari".

"Cuando le ofrecieron la oportunidad de unirse a Ferrari, fue fantástico que aceptara el nuevo reto. El año pasado fue una gran oportunidad para conocer al equipo, y este año está demostrando ser extremadamente competitivo. Me alegra mucho verlo desplegar todo su talento", dice contundente.

Ahora Lewis ha dado un salto adelante y es el único capaz de alcanzar a los Mercedes en el mundial... aunque está a 111 puntos de Kimi Antonelli, líder destacado.

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