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"Se merece ser campeón"

La cualidad "inusual" que Lewis Hamilton resalta de Kimi Antonelli: "Diría que tiene..."

El heptacampeón se marchó de Mercedes en 2024 y fue reemplazado por el piloto italiano que puede consagrarse campeón del mundo en el GP de Estados Unidos.

Antonelli y Hamilton Antonelli y HamiltonGetty

Lewis Hamilton bendice al que puede ser el próximo campeón del Mundial de Fórmula 1 este domingo. El inglés reconoce que estuvo muy pendiente de él durante su último año en la escudería alemana. Sabía que iba a ser el heredero ideal para su asiento cuando él ponía rumbo a Ferrari.

El corredor británico se moja a la hora de hablar del atrevido cambio que hizo Mercedes en el invierno de 2025 de suplirle. Y no tiene mejores palabras posibles para el cuadro de Brackley: "Creo que fue la decisión correcta crear una oportunidad para un piloto joven y prometedor".

"Kimi había demostrado sus habilidades en las categorías inferiores, así como su entusiasmo, su carisma y su buena actitud ante todo. Siempre se adaptó muy bien al entorno", comenta el de Stevenage en declaraciones recogidas por 'Racing News 365'.

El ex de McLaren y Mercedes señala la mayor cualidad de Antonelli quien tuvo la presión de debutar en la Fórmula 1 en un equipo puntero: "Podía suponer que iba a sobrellevar bien el peso, que uno tiene encima cuando tiene que hacer todas estas apariciones..., pero creo que lo ha afrontado con entereza, y diría que tiene una madurez inusual para su edad".

"Creo que lo ha llevado con mucha naturalidad. Ha sido genial ver sus actuaciones este año. Es realmente impresionante, y se merece ser el campeón", concluye el siete veces campeón de un Kimi que está batiendo todos los récords de precocidad. Le falta el más importante de todos y puede llegar en Austin.

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