La cualidad "inusual" que Lewis Hamilton resalta de Kimi Antonelli: "Diría que tiene..."

El heptacampeón se marchó de Mercedes en 2024 y fue reemplazado por el piloto italiano que puede consagrarse campeón del mundo en el GP de Estados Unidos.

Lewis Hamilton bendice al que puede ser el próximo campeón del Mundial de Fórmula 1 este domingo. El inglés reconoce que estuvo muy pendiente de él durante su último año en la escudería alemana. Sabía que iba a ser el heredero ideal para su asiento cuando él ponía rumbo a Ferrari.

El corredor británico se moja a la hora de hablar del atrevido cambio que hizo Mercedes en el invierno de 2025 de suplirle. Y no tiene mejores palabras posibles para el cuadro de Brackley: "Creo que fue la decisión correcta crear una oportunidad para un piloto joven y prometedor".

"Kimi había demostrado sus habilidades en las categorías inferiores, así como su entusiasmo, su carisma y su buena actitud ante todo. Siempre se adaptó muy bien al entorno", comenta el de Stevenage en declaraciones recogidas por 'Racing News 365'.

El ex de McLaren y Mercedes señala la mayor cualidad de Antonelli quien tuvo la presión de debutar en la Fórmula 1 en un equipo puntero: "Podía suponer que iba a sobrellevar bien el peso, que uno tiene encima cuando tiene que hacer todas estas apariciones..., pero creo que lo ha afrontado con entereza, y diría que tiene una madurez inusual para su edad".

"Creo que lo ha llevado con mucha naturalidad. Ha sido genial ver sus actuaciones este año. Es realmente impresionante, y se merece ser el campeón", concluye el siete veces campeón de un Kimi que está batiendo todos los récords de precocidad. Le falta el más importante de todos y puede llegar en Austin.

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