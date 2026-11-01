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Otro título

Carlos Alcaraz no da opción a De Miñaur y se convierta en campeón de Viena

El tenista murciano logra su cuarto título de la temporada en el ATP 500 de Viena: derrota a Alex de Miñaur en dos mangas.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz ha vuelto. Después de su larga lesión en la muñeca derecha ya suma dos títulos. Primero fue en Tokio y ahora en Viena, donde este domingo ha derrotado a Alex de Miñaur en la gran final por la vía rápida, en dos sets.

Es el cuarto título de la temporada para Carlos tras Tokio, Doha y el Open de Australia.

Inició el partido arrasando y ya no se detuvo. El primer set lo ganó de manera contundente: 6-1.

Se lo tomó con más calma en el segundo, pero acabó demostrando su superioridad con un 6-4.

Y ahora empieza uno de los momentos más importantes de la temporada: el Masters de París, la Copa Davis con España y la Copa de Maestros, las ATP Finals.

Y a este momento llega en plena forma. El murciano ha olvidado su lesión y está en plena forma. Disfrutando en la pista... y levantando un nuevo título.

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