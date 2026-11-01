Carlos Alcaraz no da opción a De Miñaur y se convierta en campeón de Viena

El tenista murciano logra su cuarto título de la temporada en el ATP 500 de Viena: derrota a Alex de Miñaur en dos mangas.

Carlos Alcaraz ha vuelto. Después de su larga lesión en la muñeca derecha ya suma dos títulos. Primero fue en Tokio y ahora en Viena, donde este domingo ha derrotado a Alex de Miñaur en la gran final por la vía rápida, en dos sets.

Es el cuarto título de la temporada para Carlos tras Tokio, Doha y el Open de Australia.

Inició el partido arrasando y ya no se detuvo. El primer set lo ganó de manera contundente: 6-1.

Se lo tomó con más calma en el segundo, pero acabó demostrando su superioridad con un 6-4.

Y ahora empieza uno de los momentos más importantes de la temporada: el Masters de París, la Copa Davis con España y la Copa de Maestros, las ATP Finals.

Y a este momento llega en plena forma. El murciano ha olvidado su lesión y está en plena forma. Disfrutando en la pista... y levantando un nuevo título.

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