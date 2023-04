18 años dan para mucho, pero para las memorias de la Fórmula 1 siempre quedará la trascendental e increíble defensa de Fernando Alonso a Michael Schumacher el Gran premio de San Marino. Un 24 de abril del año 2005 el asturiano desesperó al 'káiser' en la cuarta cita de la temporada.

En aquella carrera todas las miradas estaban puestas en Kimi Rakkonen, que hizo la 'pole', y en el asturiano, que salía segundo. El finlandés tuvo un problema técnico y Alonso iba encaminado hacia la victoria.

Mientras tanto, un desatado Michael Schumacher que partía desde la decimocuarta posición estaba realizando una exhibición en pista. Llegó a posicionarse segundo por detrás de Alonso a falta de 11 vueltas recortando una distancia de 20 segundo al R-25.

Un jovencísimo Fernando Alonso supo aguantar la presión de tener detrás suya a todo un heptacampeón del mundo. El Ferrari de Schumacher pasó por la bandera de cuados siendo una prolongación del Renault de Alonso.

On this day 18 years ago. What an epic battle between Fernando Alonso and the Michael, 2005 Imola pic.twitter.com/HFH1mAycqn