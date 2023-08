El 24 de agosto de 2003 no fue un día cualquiera para la historia del deporte español ni para la historia del automovilismo mundial. Aquel día, cuando todavía no existían los avances tecnológicos que existen hoy y cuando la Fórmula 1 se basaba únicamente en el piloto y su máquina, Fernando Alonso demostró al mundo que una nueva estrella había nacido en el automovilismo.

Aquel día, hace 20 años ya, un joven piloto asturiano conseguía doblegar a todo un Michael Schumacher mientras asombraba a todo el mundo a bordo de su Renault. Una victoria que llegó después de que el ovetense consiguiera, por segunda vez en su vida, la 'pole' y saliera en primera posición.

Algo que fue fundamental para hacerse con la victoria pues, en un circuito tan ratonero, corto, pequeño y revirado como es el del GP de Hungría adelantar es una misión casi imposible. Un aspecto que, sumado a una buena salida por parte del español le permitieron conseguir la primera victoria de su carrera en el 'Gran Circo'.

Alonso, que en aquel entonces corría con el '8', cruzó la línea de meta con 16 segundos de ventaja respecto a Kimi Raikkonen, que finalizó segundo, y doblando incluso a su compañero Jarno Trulli, que ocupaba la séptima posición.

Un hito histórico que le situó, en ese entonces, como el ganador de un Gran Premio más joven de la historia. Y es que, con 22 años y 26 días, Fernando ya asombraba al mundo y se consolidaba como un futuro campeón del mundo.

Sin embargo, lo que aquel joven Fernando no se podía imaginar era que 20 años después iba a convertirse en toda una leyenda de la Fórmula 1 y que, a sus 42 años y con un Aston Martin, iba a poder pelear por su victoria número 33.

Ahora, con una F1 muy diferente, con monoplazas más grandes y pesados, y con más dependencia de la ingeniería, el ovetense aterriza en Zandvoort para tratar de seguir engrandeciendo su historia y, por qué no, recuperar la senda del podio.

Fernando Alonso's first ever #F1 win ✨

At 22 years and 26 days, he was the youngest Grand Prix winner at the time, and the first from Spain 🇪🇸#HungarianGPpic.twitter.com/Y8OywKvp8V