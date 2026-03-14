F1 2026, en directo: Carrera sprint del GP de China de Fórmula 1

MUY BUENOS DÍAS Segundo madrugón del año, primera sprint de la temporada. Llega el turno del Gran Premio de China, tras lo que vivimos en Australia, llega el momento de volver a apagar el semáforo durante unas pocas vueltas. Veremos si continúa el dominio de Mercedes. Por ahora, primera línea para ellos. Compartir en X

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