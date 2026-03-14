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PRIMERA SPRINT DEL AÑO

F1 2026, en directo: Carrera sprint del GP de China de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera sprint del Gran Premio de China de la temporada 2026 de Fórmula 1.

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Madrid,
George Russell en el GP de China de Fórmula 1George Russell en el GP de China de Fórmula 1Agencia EFE

Las 6 de laSexta

  1. EEUU aumenta su presencia en Oriente Medio: el Pentágono estaría desplegando hasta 5.000 marines adicionales y buques de guerra ante el bloqueo de Ormuz
  2. Coste de oportunidad o cómo vender a precios de guerra compras previas: por qué sube más la gasolina en España
  3. Las cinco dudas a resolver por las urnas en Castilla y León: el pacto PP-Vox, el calado del 'no a la guerra' en campaña del PSOE o el futuro de las izquierdas
  4. Encubrimiento fraternal, el móvil del crimen o su premeditación: las incógnitas a resolver sobre la muerte de Francisca Cadenas antes de la fase judicial
  5. La gran mentira de las bebidas energéticas, según un catedrático de Bioquímica: "Ni muchísimo menos te proporcionan energía"
  6. Los influencers como reclamo en festivales de cine: su presencia incomoda al gremio por no priorizarlos y el nulo interés que demuestran en el séptimo arte