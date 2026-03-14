PRIMERA SPRINT DEL AÑO
F1 2026, en directo: Carrera sprint del GP de China de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera sprint del Gran Premio de China de la temporada 2026 de Fórmula 1.
A PUNTO DE TOCARSE LOS FERRARI
V 9/19. Vuelve a la carga Hamilton. A nada se han quedado de tocarse en la curva 2. Llega Antonelli por detrás.
MUCHA DEGRADACIÓN
V 8/19. Empiezan a caer los tiempo. Los Mclaren se evaporizan. Antonelli ya es 4º, aunque con 10 segundos de sanción tras un toque con Hadjar. Problemas para Hamilton también, que cae un segundo por detrás de Leclerc.
ATACA LECLERC
V 7/19. Se vuelve a asomar el monegasco en la trasera... ¡y le pasa en la curva 1! Problemas de neumáticos para Hamilton.
SE ASOMA LECLERC
V 7/19. Sigue enganchado el monegasco, se despega un poco Russell ahora.
¡OTRA BATALLA!
V 6/19. Se pasan durante todas las vueltas. ¡Russell se pone 1º y la afianza! Siguen muy cerca los dos Ferrari.
¡ATACA RUSSELL!
V 5/19. Cambia de estrategia Russell, que no ataca en la recta trasera para ahorrar batería. Se pone en paralelo en la curva 1, pero se defiende Hamilton.
VERSTAPPEN, CON PROBLEMAS
V 4/19. Ha tenido que quedarse clavado en la salida. Rueda 13º el neerlandés.
PASA RUSSELL
V 3/19. Adelanta el de Mercedes en la recta trasera. ¡Y se la devuelve Hamilton en la curva 1! Múltiples cambios de líder.
LO INTENTA RUSSELL
V 2/19. Gestionando mejor las baterías que en Australia. No puede el británico con el de Ferrari. Cuidado con Lelcerc que está muy cerca. Aguanta muy bien la batería Hamilton.
BATALLA POR LA VICTORIA Y ACCIDENTE POR DETRÁS
V 2/19. Le pasó Russell de nuevo en la recta trasera, ¡y se la devuelve Hamilton en la curva 1! Accidente por detrás de Lindbland, que trompeó. Bnadera verde ya.
¡HAMILTON, PRIMERO!
V 1/19. Tremendo adelantamiento de Hamilton, pero cuidado que vuelve Russell!
ARRANCA LA CARRERA
¡Se queda Antonelli! Cae muchísimos puestos el italiano. Hamilton se pone segundo y ataca a Russell.
VUELTA DE FORMACIÓN
Última prueba antes del fuego real en Shaghai. Todo preparado para vivir una nuevo salida en este reglamento. Mucho cuidado con los Ferrari.
CINCO MINUTOS
Todo listo en China para esta primera sprint del año.
ASTON MARTIN, PERDIDO
Tan solo por delante de Cadillac. La decepción no puede ser mayor. El mejor tiempo de Fernando Alonso en Q1 se quedó a cuatro segundos de la pole de Russell. P19 para el asturiano en el comienzo de la sprint.
FERRARI VS MCLAREN
Ferarri fue la alternativa en Melbourne, parece que en China McLaren está algo más cerca de los Mercedes. Mucho ojo a cómo salen los Ferrari. Veremos si dan otra sorpresa.
MERCEDES,DOMINIO ABSOLUTO
Sin discusión. Pareciera que hemos vuelto a los comienzo de la era híbrida. Casi 6 décimas con el siguiente coche, y cuatro segundos con los últimos clasificados. Veremos si alguien es capaz de derrotarles en estas pocas vueltas.
MUY BUENOS DÍAS
Segundo madrugón del año, primera sprint de la temporada. Llega el turno del Gran Premio de China, tras lo que vivimos en Australia, llega el momento de volver a apagar el semáforo durante unas pocas vueltas. Veremos si continúa el dominio de Mercedes. Por ahora, primera línea para ellos.