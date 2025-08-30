F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

VERSTAPPEN, AL ACECHO Cada vez más lejos se está quedando Red Bull de los primeros puestos. Tan solo milagros de Max Verstappen están salvando a la escudería. De eso depende nuevamente la marca austríaca. El neerlandés fue 5º en su GP de casa en los Libres 3. Veremos qué consigue en clasificación. Compartir en X

HAMILTON SIGUE IGUAL Ha acabado 14º el británico en estos libres. Su compañero, Charles Leclerc, ha sido 6º. Sigue muy por detrás el siete veces campeón del mundo de sus expectativas. Es cierto que Ferrari no está teniendo un gran fin de semana, aunque también es verdad que las diferencias parece ser demasiado grandes en ocasiones.

