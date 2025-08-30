Aston Martin, ¿en la pelea?
F1 2025 hoy, en directo: Clasificación del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la clasificación del Gran Premio de Países bajos de la temporada 2025 de Fórmula 1.
PRIMEROS TIEMPOS
Verstappen lidera, seguido de Hamilton y Bearman. En vuelta Russell y los McLaren. Los españoles, sin tiempo por ahora.
REPARACIONES EN EL COCHE DE STROLL
Pregunta el canadiense si esto está acabado. Le responden que espere, que van a intentar reparar el coche.
ACCIDENTE DE STROLL
Se va a la grava en la última curva y consigue regresar a boxes sin alerón. Veremos si tiene algo más dañado porque el golpe ha sido muy fuerte.
SEMÁFORO VERDE
¡Arranca la Q1! Encabeza Tsunoda el primer pelotón que sale a pista.
CINCO MINUTOS...
Todo preparado en Zandvoort. A punto de comenzar una nueva clasificación.
VERSTAPPEN, AL ACECHO
Cada vez más lejos se está quedando Red Bull de los primeros puestos. Tan solo milagros de Max Verstappen están salvando a la escudería. De eso depende nuevamente la marca austríaca. El neerlandés fue 5º en su GP de casa en los Libres 3. Veremos qué consigue en clasificación.
HAMILTON SIGUE IGUAL
Ha acabado 14º el británico en estos libres. Su compañero, Charles Leclerc, ha sido 6º. Sigue muy por detrás el siete veces campeón del mundo de sus expectativas. Es cierto que Ferrari no está teniendo un gran fin de semana, aunque también es verdad que las diferencias parece ser demasiado grandes en ocasiones.
MEDIA HORA PARA EL COMIENZO
30 minutos tan solo para que comience la clasificación en Zandvoort…
RUSSELL, ¿LA ALTERNATIVA?
Eso parece. Es el único que ha podido seguir el ritmo en cierto sentido a lo McLaren, aunque siempre por detrás, bastante por detrás de ellos. A 8 décimas se ha quedado del primer puesto de Norris en estos Libres 3...
SAINZ, ¿CON RITMO?
Ha acabado en 4ª posición en los últimos entrenamientos libres. Solo detrás de los McLaren y de Russell. Parece que los Williams vuelven a ir bien tras varios fin de semanas con problemas. Veremos si logran un buen resultado hoy.
MCLAREN, A LO SUYO
La vida sigue igual en Woking. Siguen dominando y sin nadie cercano que pueda toserles. La primera línea debería ser suya, aunque esta frase la hemos repetido varias veces durante este año y no siempre ha acabado así.
ASTON MARTIN, ¿EN LA BATALLA?
La marca británica dio la sorpresa durante las dos sesiones de Libres del viernes y se colocó en las primeras posiciones, solo detrás de los McLaren. Parece que pueden optar a grandes cosas este fin de semana, aunque veremos cómo evolucionan una vez arranque la clasificación.
MUY BUENAS TARDES
Se acabó el parón. Ya no hay más vacaciones. Regresa el 'Gran Circo' tres semanas después y lo hace en un trazado que nos ha dejado mucho espectáculo en los últimos años. Turno del Gran Premio de Países Bajos, desde Zandvoort.