Con 148 puntos en juego y una diferencia de tan solo 10 unidades a falta de cuatro carreras, Jorge Martín ha asegurado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia que el Mundial de MotoGP está al 50-50 entre Pecco Bagnaia y él.

Sobre esta afirmación le han preguntado a Marc Márquez, que ha asegurado que su compatriota es ligeramente más favorito que su futuro compañero en Ducati.

"Yo diría 55-45. Martín en este momento tiene una ventaja de 10 puntos pero al final son muy iguales", ha señalado.

También le han trasladado la cuestión a Bagnaia, que cree que todo está igualado al límite: "Me gustaría decir 90-10, pero es 50-50".

"Con 10 puntos de diferencia, las próximas tres carreras son muy importantes porque entenderemos el rumbo del campeonato ya que son circuitos completamente diferentes. Estamos 10 puntos detrás, pero lucharemos hasta el final como el año pasado", ha añadido el italiano. El Mundial está al rojo vivo y parece que Valencia dictará sentencia.

