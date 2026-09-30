Pep Guardiola rompe su silencio después de que la Premier declarase "culpable" al City

El exentrenador del conjunto británico ha mostrado todo su apoyo y respaldo al club: "Dejadme ser claro: lo superaremos juntos".

Menos de 24 horas después de que la Premier League emitiera un comunicado informando que la comisión independiente encargada del 'caso City' había declarado culpable al club de "todos los cargos", Pep Guardiola se ha manifestado.

Y lo ha hecho a través de un mensaje publicado en su perfil en redes sociales, donde ha mostrado todo su apoyo y respaldo a su exequipo.

"Quiero que todos y cada uno de los aficionados del Manchester City en todo el mundo sepan que estoy aquí; más que nunca", arranca el mensaje.

"Siempre he estado y siempre estaré detrás de mi club, de mi propietario, de mi presidente, de Ferran, de los jugadores, del personal, de Enzo y de vosotros, nuestros aficionados únicos. Dejadme ser claro: lo superaremos juntos", añade.

Cabe reseñar que al City se le investiga por infringir las normas del 'Fair Play Financiero' entre 2009 y 2018, y Guardiola fue entrenador del equipo entre 2016 y 2026.

El club tiene hasta este viernes 2 de octubre para recurrir y posteriormente se anunciará la sanción al conjunto de Mánchester, que puede ir desde la pérdida de puntos o títulos hasta el descenso.