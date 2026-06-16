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"Si él quería la Ducati, conseguiría esa moto"

Jorge Martín no olvida: "Las palabras de Marc Márquez tienen mucho peso"

El campeón de MotoGP en 2024 ha rememorado el 'portazo' que le dio Ducati cuando apuntaba a ser el nuevo compañero de Pecco Bagnaia.

Jorge Martín y Marc Márquez Jorge Martín y Marc MárquezGetty

Tras haber sido subcampeón en 2023 y como líder del campeonato en 2024 a estas alturas de temporada, parecía que Jorge Martín lo tenía todo para 'ascender' a Ducati y ser el nuevo compañero de Pecco Bagnaia.

Sin embargo, dado el gran nivel de Marc Márquez en Gresini, lo de Borgo Panigale optaron por firmar al ilerdense y dejaron escapar al de San Sebastián de los Reyes, que se acabaría coronando campeón del mundo, a Aprilia.

Ya han pasado dos años desde aquella decisión, pero Martín no lo olvida: "A veces piensas que no estabas realmente preparado para esas cosas. Yo realmente siempre quise demostrarle a Ducati que yo era el adecuado. Todavía pienso que era el adecuado. Pero, como dije ese año, si Ducati no me quiere, le daré mi talento a otro".

Así lo ha explicado en el podcast 'Gypsy Tales': "Los contratos no significan nada para las grandes fábricas, y simplemente juegan con nosotros, los pilotos. Y si no eres lo suficientemente bueno, o si ellos piensan que no eres lo suficientemente bueno, entonces no significas nada".

Según Jorge, una vez Marc entra en escena, no hay nada que hacer: "Las palabras de Márquez tienen mucho peso, y si él quería esa moto, conseguiría esa moto; no había nada que yo pudiera hacer. Así que yo lideraba el campeonato con 40 puntos, eso era lo que yo podía controlar, y estaba peleando por un título".

"Nunca sabremos qué hubiese pasado. Quizá habría ganado tres campeonatos más con Ducati, o quizá no", ha zanjado.

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