La interesante reflexión de Marc Márquez sobre el dinero en MotoGP

El eneacampeón del mundo ha recordado una frase que le dijeron cuando comenzó su andadura en el Mundial.

Aprovechando el parón de MotoGP por la cancelación del Gran Premio de Catar, Marc Márquez ha concedido una entrevista a 'Autobild' en la que, entre otros temas, ha hablado de dinero.

En primer lugar, el de Cervera ha recordado una lección que aprendió cuando aterrizó en la categoría de bronce del motociclismo.

"Cuando tú llegas al mundial, ¿qué buscas, dinero o la mejor moto? A mí me enseñaron así, tuve mucha suerte. Me mentalizaron y ahora lo entiendo. Me dijeron: 'Buscamos la mejor moto porque el dinero de verdad se gana en MotoGP'", recuerda.

Ahora, como uno de los mejores pilotos de la historia y como uno de los que más dinero ha ganado, Marc afirma que sigue siendo el de siempre.

"Tengo la suerte de que el dinero no me ha cambiado el estilo de vida. Esto pasa muchas veces: la gente empieza a ganar dinero fuerte y le cambia el estilo de vida", ha señalado.

Una de sus grandes inversiones fue en el sector inmobiliario: "Vivo en Pozuelo de Alarcón. ¿10 millones? Por ahí. Esa zona está por ahí. Pero es una inversión. Me parece bien si yo la estoy disfrutando, pero no lo he perdido, está ahí. La casa está pagada".

De hecho, Márquez afirma que está 'limpio': "no tengo deudas, ni con nadie ni conmigo mismo".

"Yo soy autónomo, no soy una empresa, no tengo SL. Cuando te viene Hacienda, es interpretable. Yo podría defender que soy una empresa porque luego tengo unos trabajadores, pero para Hacienda yo soy un autónomo. Así que declaro como autónomo porque, si no, vienen y… derrapada. No quiero salir en los diarios ni nada de eso", ha zanjado.