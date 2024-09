Dijo Valentino Rossi, dando su versión de lo ocurrido entre él y Marc Márquez en la temporada 2015, que Marc es "el piloto más sucio" que ha visto en MotoGP. Unas declaraciones que supusieron una auténtica tormenta en la competición, con muchísimos protagonistas opinando al respecto.

Y el protagonista ha reaccionado este jueves. En la previa del Gran Premio de Emilia-Romagna, en Misano, ha respondido a estas palabras del expiloto italiano.

"He escuchado las declaraciones lógicamente. Vi el vídeo. Ahora mismo tengo cosas mucho más importantes en mi cabeza para prestar atención a esas palabras", ha dicho en el micrófono de 'DAZN'.

Y continúa: "Tengo una faena en pista. Soy piloto en activo y no me interesan esas guerras. Sé dónde tiene que estar mi cabeza. Ya no pasó en el pasado y no pasará en el presente de que nadie me despiste mi cabeza".

Márquez nunca ha sido de responder a Rossi. No lo hizo en aquel momento cuando la tensión estaba por las nubes y no lo hace ahora que sigue centrado en la competición y en poder volver a ganar un mundial de MotoGP.

Ahora repite escenario donde ganó hace dos semanas, en Misano. Entonces la lluvia fue su gran aliada. Y aunque no se espera agua para este domingo, todos cuentan ya con Márquez en la lucha por el título de MotoGP junto a Jorge Martín y a Pecco Bagnaia.