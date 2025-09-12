La dura bajada a los infierno de Tsitsipás: "He pasado por un trauma y no puedo prometer..."

El tenista griego pasa por el que puede ser su peor momento como tenista profesional. Lejos de luchar por títulos, Stefanos señala haber sufrido problemas de salud mental.

Stefano Tsitsipás está desaparecido del mapa tenístico. El de Atenas está muy lejos de conseguir resultados competitivos y, en lo personal, asegura haber tenido serios problemas de salud mental debido a su rendimiento deportivo.

Cabe recordar que no ha pasado de segunda ronda en ningún 'Grand Slam' esta temporada. En Australia cayó en primera ronda, en París solo pudo alcanzar la segunda. Por si fuera poco, en Wimbledon se tuvo que retirar en su primer duelo y en el US Open puso fin a su andadura en segunda ronda.

Tsitsipás ha confesado, en declaraciones para los medios presentes en la Copa Davis, lo mal que lo ha pasado estos últimos meses: "Entrar a un partido y sentir molestias inmediatamente es algo que me destroza anímicamente. Llevo tiempo dedicando muchísimo esfuerzo y trabajando incontables horas para recuperarme".

"Mentalmente, ver que no estás en condiciones de competir después de todo eso, me desestabiliza profundamente. He pasado por un trauma últimamente y no puedo prometer demasiado respecto a lo que pueda hacer en esta eliminatoria de Copa Davis", ha asegurado Stefanos.

El griego también señaló lo dura que fue su eliminación del pasado US Open: "El US Open fue complicado para mí porque salí a la cancha con muchas dudas de si podría terminar mi primer partido. Experimenté pensamientos muy negativos porque esperaba estar mucho mejor de la lesión de espalda".

"Con Altmaier necesité atención médica en dos ocasiones y la verdad es que llevo semanas en las que me han sucedido muchas cosas desagradables de las cuales la gente no tiene ni idea", añade.