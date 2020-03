Con el corazón roto. Así confirmaba Fonsi Nieto a través de dos publicaciones en Instagram el fallecimiento de su abuela Teresa Roldán a la edad de 102 años.

"BUEN VIAJE ABUELA... esta noche se ha ido una parte de mi vida, de mi infancia, de mí.... tú me enseñaste a no rendirme nunca y a ponerte el mundo por montera. Jamás en mi vida me cruzaré con nadie con tu energía y tu sonrisa, eres la que mejor cocinaba del mundo entero y sobre todo por el cariño con el que lo hacías por los tuyos, tu sacaste a esta familia de la nada y somos las personas que somos gracias a ti!!! No puedo expresar con palabras lo que siento!!!", escribió el expiloto de motociclismo.

"Pero como yo creo que a ti te hubiera gustado te vamos a recordar con alegría y una sonrisa que sacaremos de donde podamos, 102 años y a punto de los 103, nos diste una lección de vida y de coraje... QUIERO DECIR QUE MI ABUELA TERESA TENÍA 2 COJONES y por fin te vas a reunir con el abuelo Ángel y tu hijo Angelito... SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES", añadió Fonsi para concluir el mensaje.

Poco después de publicar estas imágenes, Nieto subió un vídeo de su abuela con el que se le "rompía el corazón": "Hasta siempre abuela, buen viaje, ya puedes estar en el cielo con abuelo y tío angelito".