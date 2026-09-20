La emotiva confesión de Acosta a Lorenzo tras su primera victoria en MotoGP: "De no para de creer..."

El murciano ha dejado una reflexión cargada de sentimiento después de ganar su primera carrera en la categoría reina. Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo, ha sido testigo de él.

Pedro Acosta puede decir con orgullo que es campeón de un gran premio de MotoGP, un privilegio al alcance de pocos pilotos en la historia del automovilismo. El del Puerto de Mazarrón lo ha celebrado por todo lo alto, como no podía ser de otra forma, y le confesado a Jorge Lorenzo lo especial que ha sido para él este momento.

No hay que olvidar que Pedro lleva dos temporadas y media compitiendo en la categoría y que, hasta ahora, se le había resistido esa victoria en carrera de domingo. Ha sido un reto y una espera difíciles de afrontar y gestionar en ciertos momentos pero Acosta nunca se ha rendido.

"Es lo que llevo repitiendo desde que: que por lo menos hay una mejoría cada día. Pero al final es un poco más de autoconvicción, deEntonces ha llegado en el Gran Premio de casa, así que mejor que nunca", ha asegurado el murciano en 'Dazn'.

Su familia no ha podido estar presente, algo que Acosta incluso ha agradecido debido también a lo sucedido en la 'sprint' donde se fue al suelo liderando a falta de tres vueltas: "Hay carreras en las que la tensión sube, y esta es una de ellas. Entonces muchas veces es mejor venir con menos gente y que disfruten también desde casa. Porque al final yo sé cómo me pongo, ellos saben cómo me pongo, y muchas veces es mejor dejar lo sentimental a un lado y centrarse solo en lo profesional".

"Pero, bueno, ayer creo que fue un golpe duro para todo el mundo; incluso yo, por la noche en la cama, estaba ahí dándole vueltas, diciendo: 'tío, por favor, mañana no lo hagas otra vez. Aunque sea en el podio, aunque sea cuarto, pero acaba la carrera'. Porque es lo que te digo: no todos los días hay oportunidades como la de ayer, y me dolió mucho tirarla", ha concluido Pedro.

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