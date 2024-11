La llega de Marc Márquez al equipo oficial de Ducati en 2025 prepara una lucha que ya genera mucha expectación en el mundo del motociclismo. Marc pilotará la moto más potente de la parrilla y a su lado tendrá a uno de los mejores pilotos de los últimos años.

El de Cervera compartirá box con 'Pecco' Bagnaia pero muchos siguen pensado que el que debería acompañar al turinés no tendría que ser Márquez. Jorge Martín era el otro gran nombre candidato a ese asiento en Ducati. Eran muchos años en Pramac siendo fiel a la fábrica italiana y todo apuntaba a que si ganaba el mundial iba a ser él el elegido.

No fue así y para muchas grandes figuras del motociclismo la elección no fue la correcta. A la opinión de Casey Stoner, que tildaba de "injusta" la decisión, ahora se suma la de Valentino Rossi. El nueve veces campeón del mundo carga contra Ducati por no haber optado por Martín a pesar de sus méritos.

"Puede ser difícil para él, sinceramente, no entendí muy bien esta historia. Pensé que Martín estaría vestido de rojo el año que viene. De repente, Ducati decide poner a Márquez en rojo. Es normal que los conductores jóvenes, fieles a la marca desde hace años, se sientan traicionados… También es normal que se digan a sí mismos que la elección de Márquez es una broma. De repente Martín, Bezzecchi y Bastianini se fueron a otra parte", aseguró Rossi en el medio 'GPRacing'.

Valentino también volvió a dejar caer un 'dardo' sobre Marc Márquez confirmando que sigue sin tenerle un especial aprecio al de Cervera: "Tengo una opinión firme sobre este personaje y nunca la cambiaré".