Un asiento para dos pilotos. La mejor escudería de MotoGP debía elegir y lo hizo aunque su decisión no dejara conforme a todo el mundo. La llegada de Marc Márquez a Ducati significó la salida de Jorge Martín de la fábrica italiana. Muchos piensan que el que de verdad había hecho méritos para vestir de rojo era el actual líder del mundial.

Martín ya adelantó antes de que se confirmara la decisión que no permitiría seguir en Pramac. Así fue, antes de cerrarse el fichaje de Marc por Ducati, Jorge anunció que en 2025 pilotaría para Aprilia. El desenlace de un culebrón que duró meses no fue el esperado por muchas figuras del mundo de motociclismo.

Casey Stoner, bicampeón del mundo de MotoGP, ha expresado su desacuerdo con que Martín no recalara en la mejor escudería de la categoría: "Sería un mal asunto, pero lo sería más para Martín, que ha pasado todos estos años siendo fiel a Ducati, ha hecho esfuerzos extraordinarios para ser el único que lucha con Pecco por ganar carreras y el Mundial y, luego, perdió la oportunidad de ser promocionado al equipo oficial".

"No creo que sea justo, pero por desgracia, es el modo en el que trabaja Ducati. Por eso han perdido a muchos pilotos. En muchos aspectos entiendo la decisión, pero no quiere decir que sea justa. Cuando tienes pilotos que lo dan todo y destacan entre los 22 y llega uno y que te quita el puesto, no creo que sea justo. Marc habría podido tener una moto oficial en otro equipo", reconoció el australiano en 'La Gazzetta dello Sport'.

Stoner incluso considera que en la elección debería haber estado Bastianini antes que Márquez: "No creo que sea justo haberlo elegido en lugar de Martín o Bastianini, especialmente de Jorge, que ha demostrado lo que es capaz de hacer y siempre ha mejorado. Merece el Mundial".