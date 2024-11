Marc Márquez volverá a ser serio candidato a un título de MotoGP varias temporadas después. Lo mostrado por el de Cervera en Gresini y sabiendo que en 2025 pilotará la moto más rápida hacen pensar que Márquez será el rival a batir por el resto de pilotos de la parrilla.

Para el ocho veces campeón del mundo ha sido complicado vivir estas últimas temporadas. Su calvario de lesiones en el hombro y el dejar de ser competitivo en la élite le han pasado factura. Aún así, asegura que su llegada a Ducati está hecha para volver a ser campeón del mundo.

"Yo he renunciado a ocho mil cosas para alargar mi vida deportiva,. Esa era la prioridad, buscar ese cosquilleo, volver a hablar de un título, volver a ganar… evidentemente todos los pilotos de parrilla lo intentan, y lo voy a intentar. Pero para mí no sería fracaso o éxito el conseguir el título o no, para mí el éxito ya es.. Parecía que estaba muerto y pam,. El título sería la guindilla del éxito", ha asegurado Marc en unas declaraciones para 'MotoSan'

Márquez sigue con su particular lucha con Enea Bastianini por quién conseguirá ser el tercer clasificado del mundial. El de Gresini ha estado compitiendo con 'La Bestia' prácticamente todo el mundial y viendo la poca distancia que hay entre ellos en el mundial todo apunta a que su pelea en Barcelona será memorable.