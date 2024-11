Con 24 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia y con solo 37 en juego en la última carrera de la temporada, Jorge Martín podría coronarse campeón del mundo en la sprint del sábado en Barcelona.

Acariciando el título con la mano y a las puertas de su adiós a Ducati, el de San Sebastián de los Reyes ha reflexionado sobre lo que ha sido su lucha contra el equipo de fábrica.

"Está en un momento diferente, lleva seis años en MotoGP, está en un equipo oficial, lo tiene todo, su entorno, preparado para ganar", ha señalado sobre el italiano.

De hecho, Martín reconoce haber luchado "contra el mundo" este año con muchas menos armas que su rival.

"Tengo un equipo de 12 personas que luchamos solas contra el mundo, y con eso conseguir lo que hemos conseguido, siete al sprint, tres victorias y 30 podios... no puedo pedir más", ha explicado.

"El éxito no es por mí, es por mi gente, mi entorno, mi equipo, toda la gente que me rodea, sólo quiero lograrlo para ellos, para que lo disfruten, eso es lo que me llena de alegría y me emociona", ha zanjado.