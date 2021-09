Marc Márquez sigue en camino de encontrarse consigo mismo tras la lesión que sufrió el pasado año y que le tuvo parado toda la temporada. El catalán, en una entrevista al diario As, reconoce que no sabe si podrá volver a ser el mismo piloto que era antes de lesionarse.

"No sé si seré de nuevo el Marc Márquez que fui, pero me conformo con ser uno diferente que luche por títulos", afirma.

El piloto de HRC reconoce que no está como le gustaría: "No puedo pilotar como quiero. Hay en curvas que sí, otras en las que no... Es cansino. Me cansa hablar de este tema".

"Siempre he intentado esquivar esto de las molestias, como cuando me dolían los hombros. Luego me operaba a final de año. Pero ahora es algo tan grande que no puedo ocultarlo", cuenta.

Márquez, en la entrevista, habló de lo sucedido con Jorge Martín en la última carrera: "Le dije 'perdona, no me sale nada'. Un adelantamiento que todos los años salía este año no sale. O una elección. La velocidad también influye. Este año me falta eso y físico. Me falta todo, y es más propicio que se cometan errores".

"No tengo la velocidad que quiero, o no de la manera en que quiero. No soy constante. Y la palabra salvada no existe, no tengo fuerza para levantar la moto como antes. Tengo que se realista", sentencia Márquez.

