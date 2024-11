En el Gran Premio de la Solidaridad de Barcelona habrá mucho en juego. El premio más grande, el título mundial. Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia han vuelto a hacer historia llevando la lucha por el campeonato a la última carrera.

Además del título, también se decidirá el tercer clasificado del mundial. Marc Márquez y Enea Bastianini llevan compitiendo por ese puesto toda la temporada y actualmente es solo un punto lo que separa al español de 'La Bestia'.

Con Bagnaia y Bastianini en sus filas, el equipo Ducati oficial se lo juega todo en Montmeló. Es por ello que Davide Tradozzi, directivo de la escudería italiana, ha desvelado cual es el mensaje que desde el box se les transmite a los pilotos en situaciones de tanta presión.

"Me gusta dejar libertad a los pilotos para que se jueguen su propio campeonato. Decimos lo que ya hemos dicho desde mediados de año: no hagáis estupideces entre vosotros. No queremos que haya mala sangre o algo así entre nuestros mejores pilotos", reconoce el 'Team Manager' de Ducati en unas declaraciones en 'TNT Sports'.

La escudería más potente de MotoGP tendrá que ir al límite en la última carrera del año si quiere luchar por sus objetivos. Está claro que dada la ventaja de Martín sobre Bagnaia, el turinés tiene muy complicado hacerse con el título. Más igualada estará la lucha con Márquez, Bastianini tendrá que sacarle dos puntos si quiere llevarse el 'bronce' en el mundial de MotoGP.