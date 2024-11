Se repite la historia y se repiten los protagonistas. Jorge Martín y 'Pecco' Bagnaia volverán a luchar por el título de MotoGP en la última carrera de la temporada, como ya ocurrió en 2023. Eso sí, ahora las condiciones son bien distintas con respecto a ese Gran Premio de Valencia que terminó coronando a 'Pecco'.

Martín llegará a Barcelona con 24 puntos de diferencia con respecto a su máximo rival, algo que le puede convertir en campeón en la carrera al 'sprint' del sábado si Jorge gana la prueba. Sin embargo, en la memoria del de Pramac sigue grabado lo sucedido el año pasado y es por ello que ahora es más consciente de los factores claves para ser el vencedor en circunstancias de tanta presión.

"Depende de no ponerse nervioso, de no cambiar nada porque lo que nos ha llevado hasta aquí es lo que nos ha llevado hasta aquí, que es nuestro trabajo y el cómo trabajamos. Hay que mantenerlo igual e intentar estar tranquilos. Si intentamos ahora una revolución para intentar ser más rápidos… No hay que cambiar cosas. Ahora es más un tema de perderlo que de ganarlo y hay que mantener la misma línea hasta el final", confesó Martín en el 'Diario AS'.

El español se ve mucho mejor para afrontar una de las batallas más importantes de su carrera: "Me siento más preparado. Creo que he hecho un gran trabajo en todos los aspectos y no sólo en el físico sino también en todo lo que se refiere a mi persona. Quizás no sea más rápido que el año pasado. El año pasado era muy rápido, incluso un pelín más que el resto, pero este año se ha igualado todo un poco, pero creo que soy un piloto más completo".