Christian Horner quiere volver a la F1 para cumplir un sueño: "Ferrari es el equipo más grande"

El que fuera jefe de Red Bull dice que sería "un sueño" para él dirigir el equipo Ferrari de la F1: "Es un gigante dormido".

Christian Horner fue despedido de Red Bull y desde entonces ha sonado para casi todos los equipos de la Fórmula 1. Pero él no se ha pronunciado hasta ahora, destacando que sí hay un equipo al que le gustaría unirse: Ferrari.

En un entrevista en el medio 'The Times', celebra que los equipos sigan pensando en él tanto tiempo después de su salida: "Creo que el hecho de que, catorce meses después de haber dejado la competición, sigan hablando de mí demuestra que todavía hay interés. Quizá no era tan impopular".

No querría volver a estar en el muro dirigiendo al equipo, pero ahora una excepción si Ferrari le llama: "Solo hay un equipo para el que aceptaría no tener participación en la propiedad...".

"¿Me plantearía Ferrari? Quiero decir, Ferrari es la marca más grande de la Fórmula 1. Es el sueño. Y, posiblemente, es el gigante dormido de la Fórmula 1", dice el que fuera campeón al lado de Max Verstappen y de Sebastian Vettel en Red Bull.

Tiene la "suerte" de poder rechazar algunas propuestas que le han llegado. "Estoy en una posición muy afortunada porque puedo permitirme ser selectivo. Si no hago nada, puedo vivir aquí durante el tiempo que me quede en este planeta y limitarme a preocuparme de si va a llover y de si la hierba se va a poner verde o no".

Pero no quiere seguir viviendo lejos de la F1... y por eso le lanza el órdago a Ferrari: "¿No estar en la F1 me va a llenar? No. Sigo sintiendo que queda un último baile".

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