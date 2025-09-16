El discurso de Marc Márquez antes de Japón: "La gente da por hecho..."

El piloto de Ducati puede ser campeón en la tierra de Honda, pero sabe que no será un camino de rosas: "No es una tarea fácil...".

Queda un pasito más. Marc Márquez puede conquistar su noveno título mundialista dentro de dos semanas en Japón, la tierra de Honda. Para ello necesitará tres puntos más que su hermano Alex en todo el fin de semana. Pase lo que pase no será en el sprint... pero sí podría suceder en la carrera del domingo.

Pero Marc no quiere que nadie se precipite. No es una misión sencilla y aclara que la gente ya lo ve cerrado... y no es así.

"Tengo la sensación de que la gente da por hecho que voy a ser campeón en Japón, pero para eso tengo que sumar tres puntos más que Alex, que tampoco es una tarea fácil", dijo Marc después del test de Misano en palabras que publica 'Motorsport'.

La constancia de Alex está siendo su mejor virtud en este mundial de MotoGP: "Él es segundo del campeonato, está siendo constante, viene de dos carreras buenas. En Misano hemos sumado los mismos puntos, por eso intentaremos seguir con la misma mentalidad en Japón".

Eso sí, es un trazado que a Márquez le gusta. Ya ha celebrado algunos títulos allí: "Motegi como circuito me gusta, se me ha dado bien siempre, pero también a él, que ha ganado varias veces".

"Descansaremos unos días y en Japón volver a sentir la presión para rendir mejor", cerró Marc después de su victoria en el Gran Premio de San Marino.