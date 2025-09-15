Muere una bebé de 20 días y su madre resulta herida grave tras ser arrolladas por un coche aparcado que se desplazó sin control en Calpe

Los detalles Un vehículo que estaba aparcado arriba de una calle con pronunciada pendiente comenzó a desplazarse hacia atrás a gran velocidad y arrolló a la madre y a la bebé.

Una bebé de 20 días ha muerto y su madre está en estado crítico tras ser atropelladas por un coche sin conductor que comenzó a desplazarse cuesta abajo en una urbanización de Calpe, Alicante. El incidente ocurrió en la urbanización de la Empedrola, cuando la madre, que llevaba el carrito de su bebé y a su otro hijo de cuatro años, fue embestida por el vehículo. Ambas fueron trasladadas al Hospital de Dénia, donde la bebé falleció y la madre permanece en estado crítico en la UCI. Se investiga un posible fallo del freno de mano del vehículo.

Según han confirmado a EFE fuentes del ayuntamiento de Calpe, los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del domingo en una calle de la urbanización de la Empedrola, situada a las afueras del casco urbano de esta localidad alicantina, cuando la madre llevaba el carrito de su bebé, junto con otro hijo, de cuatro años, quien ha resultado ileso.

Ambas fueron trasladadas al Hospital de Dénia (Alicante). Fuentes sanitarias han informado a EFE que la pequeña falleció en ese centro hospitalario, donde permanece ingresada su madre, de 37 años, con pronóstico reservado.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, ha indicado a EFE que la madre se encuentra en estado crítico en la UCI del Hospital de Dénia (Alicante), donde ha sido operada. Se investiga si pudo haber fallado el freno de mano del vehículo, que se empotró contra un bordillo, dio varias vueltas de campaña y acabó volcado con el techo en el suelo en un bancal, según fuentes municipales.

El edil de Seguridad Ciudadana ha dicho que acudió ayer junto con la alcaldesa de la localidad, Ana Sala, al lugar del suceso nada más enterarse de lo ocurrido.