Ahora

Tragedia en Calpe

Muere una bebé de 20 días y su madre resulta herida grave tras ser arrolladas por un coche aparcado que se desplazó sin control en Calpe

Los detalles Un vehículo que estaba aparcado arriba de una calle con pronunciada pendiente comenzó a desplazarse hacia atrás a gran velocidad y arrolló a la madre y a la bebé.

Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU en Alicante.Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU en Alicante.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una bebé de 20 días ha fallecido y su madre permanece hospitalizada en estado crítico tras ser atropelladas por un vehículo sin conductor que estaba estacionado en una pendiente bastante pronunciada en una calle de una urbanización de Calpe (Alicante) y que comenzó desplazarse a gran velocidad hacia atrás arrollando a ambas.

Según han confirmado a EFE fuentes del ayuntamiento de Calpe, los hechos ocurrieron a última hora de la tarde del domingo en una calle de la urbanización de la Empedrola, situada a las afueras del casco urbano de esta localidad alicantina, cuando la madre llevaba el carrito de su bebé, junto con otro hijo, de cuatro años, quien ha resultado ileso.

Un vehículo que estaba aparcado arriba de una calle con pronunciada pendiente comenzó a desplazarse hacia atrás a gran velocidad y arrolló a la madre y a la bebé. Ambas fueron trasladadas al Hospital de Dénia (Alicante). Fuentes sanitarias han informado a EFE que la pequeña falleció en ese centro hospitalario, donde permanece ingresada su madre, de 37 años, con pronóstico reservado.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Sendra, ha indicado a EFE que la madre se encuentra en estado crítico en la UCI del Hospital de Dénia (Alicante), donde ha sido operada. Se investiga si pudo haber fallado el freno de mano del vehículo, que se empotró contra un bordillo, dio varias vueltas de campaña y acabó volcado con el techo en el suelo en un bancal, según fuentes municipales.

El edil de Seguridad Ciudadana ha dicho que acudió ayer junto con la alcaldesa de la localidad, Ana Sala, al lugar del suceso nada más enterarse de lo ocurrido.

Las 6 de laSexta

  1. Las protestas por Gaza en La Vuelta abren una nueva batalla política: el PP hace "responsable de cada altercado" al Gobierno
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel mata en una noche a al menos 20 palestinos, entre ellos nueve mujeres y niños, de Ciudad de Gaza
  3. El Govern de Mazón grabó parte de la reunión de CECOPI por la DANA, pero no se lo trasladó a la jueza
  4. El maquinista del Alvia habla por primera vez tras el juicio: "Si tengo que entrar en la cárcel, entro, pero que se sepa la verdad"
  5. Segunda jornada de huelga en Barajas con esperas de una hora para pasar los controles
  6. El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda