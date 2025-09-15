Un exjefe de Fernando Alonso afirma que Ferrari quiere fichar a Verstappen… ¿para echar a Hamilton?

Giancarlo Minardi ha asegurado que la 'Scuderia' "ha tomado medidas en esa dirección", pero duda que el neerlandés acepte si no le aseguran tener un coche ganador.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia en Monza, a Max Verstappen le preguntaron si ficharía en un futuro por Ferrari y el tetracampeón fue claro: si se viste de rojo es para ganar, no por el hecho de pilotar para la 'Scudeeria'.

"Si quieres pilotar para Ferrari, quieres ganar. Así que si alguna vez quisiera ir allí, no voy sólo para pilotar para Ferrari, voy porque veo la oportunidad de ganar. Y si ganas con Ferrari, ¡mucho mejor!", señaló el neerlandés.

Pues bien, parece que el periodista que le hizo la pregunta no iba mal encaminado. Al menos así lo ha señalado Giancarlo Minardi en declaraciones a 'Motorsport'.

"Creo que Ferrari ha tomado medidas en esa dirección. En cuanto a si vendrá, creo que sus propias palabras –'me voy porque quiero ganar'– envían una señal bastante negativa hacia Ferrari", ha afirmado el hombre que hiciera debutar a Fernando Alonso en la Fórmula 1.

"En los últimos meses se ha hablado mucho, incluso se han negociado en secreto intercambios de pilotos que nunca llegaron a buen puerto, así que todo es posible. Creo que Ferrari lo está intentando", ha añadido.

De hecho, a pesar de que esté prácticamente descartado para luchar por el Mundial este año, Minardi sigue viendo a Max como el mejor de la parrilla.

"Todos los equipos quieren al mejor piloto, y ahora mismo, basándonos en lo que demuestra en la pista, independientemente del rendimiento del coche, ese piloto es Verstappen", ha zanjado.