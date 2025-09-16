Exteriores convoca por segunda vez en una semana a la encargada de negocios de la Embajada de Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa en marzo de 2025

¿Por qué es importante?El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, convocará a Dana Erlich tras las palabras de Gideon Saar en las que habló de Gobierno "comunista" y calificó a Pedro Sánchez de "antisemita y mentiroso".

Por segunda vez en una semana, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación convocará a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, para trasladarle el rechazo del Gobierno a las declaraciones del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, sobre España y sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes consultadas por laSexta critican las "inaceptables palabras y posiciones" del ministro Saar contra el Gobierno de España, motivo que les llevará a convocarla en la mañana de este martes.

El departamento que lidera José Manuel Albares responde así a las palabras del ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que cargó contra el "comunista" Gobierno español y calificó a Pedro Sánchez de "antisemita y mentiroso" tras su propuesta de expulsar a Israel de las competiciones internacionales.