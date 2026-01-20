Ducati lanza un serio aviso a Pecco Bagnaia: "No queremos volver a vivir..."

Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, dice que Pecco no se puede permitir un año como el 2025 otra vez: "Tenemos que encontrar una solución".

Pecco Bagnaia está bajo la lupa. No se puede permitir otra temporada como la pasada. Se lo ha dejado muy claro Ducati, en palabras de Mauro Grassilli, el director deportivo. Así lo ha dicho en la presentación de la moto del 2027 junto al italiano y a Marc Márquez.

"No me gustaría volver a experimentar estas situaciones porque es realmente complicado gestionar un momento de extrema dificultad junto con uno de extrema felicidad. Espero que Pecco alcance el nivel de Marc. Tenemos que ayudar a Pecco a encontrar una solución y estar al frente", ha expresado el director deportivo en palabras que publica 'Motosan'.

También se ha pronunciado sobre la renovación de Marc Márquez, dejando claro sus planes: "Como hicimos con Pecco en 2024, anunciándolo antes de Qatar, nuestro objetivo es mantener a Marc".

Un contrato más complejo que el que firmaron en un primer momento cuando llegó desde Gresini, su equipo satélite: "Hay aspectos que no abordamos en el primer contrato y que nos están haciendo pensar. La posible renovación está tardando más que la redacción del primer contrato".

"No creo que el tiempo que nos estamos tomando para negociar con Marc se deba a la entrada de otro fabricante. Es normal que los competidores se acerquen, nuestro objetivo es acabar en la misma posición", insiste Mauro.

Será un 2026 fundamental para el futuro de Ducati. La prioridad es renovar a Márquez sí o sí, pero con Pecco Bagnaia la historia no está tan clara. Será evaluado al milímetro. Si no lucha por el título mundial, podría perder su asiento.