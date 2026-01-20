Ducati se centra en la renovación de Márquez: "Sabemos que tiene otras ofertas..."

Davide Tardozzi y Gigi Dall'Igna, jefes de Ducati, atienden a 'Jugones' y hablan sobre la renovación de Marc Márquez.

Ducati tiene una prioridad muy clara: renovar el contrato de Marc Márquez para 2027 y 2028. Así se lo ha dicho Davide Tardozzi y Gigi Dall'Igna, jefes de la marca italiana, a 'Jugones'.

Tardozzi lo deja muy claro: "En estos momentos la prioridad es renovar el contrato del campeón del mundo. Sabemos perfectamente que Marc tiene otras ofertas sobre la mesa".

"Marc está poniendo sobre la mesa si el dinero o el poder de ganar", apunta el jefe de la escudería italiana.

Dall'Igna, ingeniero jefe, pide prudencia: "Hasta que no esté firmado no se puede decir nada, pero soy optimista. El objetivo siempre es ganar el campeonato del mundo".

Marc termina contrato a finales de esta temporada. Casi toda la parrilla le quiere y tiene varias propuestas pero su continuidad en Ducati podría estar muy cerca de confirmarse.