Desazonador pronóstico de Jorge Lorenzo sobre Marc Márquez: "Veo este Mundial muy negro"

El pentacampeón del mundo considera que Marc "no está pilotando cómodo" y pone el foco en Ducati: "Tienen que inventarse algo".

Tras el Gran Premio de España en Jerez, el cuarto de la temporada, Marco Bezzecchi es aún más líder del campeonato con 101 puntos, 11 más que Jorge Martín y 44 más que Marc Márquez.

El ilerdense, que ganó el sábado tras una actuación épica, se cayó el domingo y el italiano, que cruzó la meta segundo tras Álex, amplió su ventaja en la general.

Aún queda muchísimo Mundial, pero hay quien ya se muestra pesimista en torno a las opciones de Márquez de levantar su décima corona.

Uno de ellos es Jorge Lorenzo, que en 'Dazn' incidió en el estado físico del '93': "Está como casi aceptando la situación negativa que está viviendo. Realmente, como he repetido este fin de semana, no lo veo bien, desde la parrilla de Austin, que hacía muchos gestos en el brazo, incluso en Nieto y Peluqui en la moto, también muchos gestos del brazo".

El pentacampeón del mundo mostró su sorpresa porque el de Cervera ni siquiera sea el más rápido con la GP26: "Yo creo que Marc no está pilotando cómodo, no va rápido, no tiene ritmo, y está sufriendo incluso para ser el piloto más rápido de Ducati".

"Porque Di Giannantonio hasta este momento sí que ha vivido algunos duelos que Marc ha ganado, pero en general está siendo más regular. Lo primero que tiene que hacer Marc es ir poco a poco, recuperar ese brazo para así poder pilotar con mucha más agresividad, mucha más energía e ir más rápido en general", explicó.

Es por ello que no le pone la etiqueta de favorito: "Yo veo este mundial muy negro, no por el negro negativo, sino el negro de Aprilia. Ducati tiene que inventarse algo. Yo creo que tiene que inventarse algo que les dé como mínimo, una décima de menos, de más velocidad, sino dos. Y Marc se tiene que recuperar de ese brazo".

"Si no, Bezzecchi va a seguir dominando y en el supuesto caso de que Bezzecchi se hiciese daño, tiene a Martín también segundo del campeonato, que también va muy rápido. Con lo cual, si Ducati quiere parar este dominio de Aprilia, tiene que hacer algo de chasis, de motor, de electrónica diferente", zanjó.