Jorge Lorenzo, piloto probador de Yamaha, ha respondido a las palabras de Johann Zarco en 'Marca'. "Me importa menos el dinero que a Lorenzo. Yo he tenido que pedir un crédito para tener mi casa. Él vive en un país donde no paga impuestos, o paga pocos impuestos", criticó Zarco.

A través de Instagram, Jorge Lorenzo ha querido responder al piloto de Avintia. Afirma que no le gusta meterse "con la gestión económica de nadie", alegando que "cada uno hace lo que puede con lo que tiene".

Eso sí, "ya que Zarco se ha metido donde no le llaman", ha aprovechado para mandarle un recado. "Creo que debería preguntarse seriamente cómo, después de más de 10 años en el Mundial, siendo doble campeón del mundo y firmar por KTM, aún sigue pagando la hipoteca de su casa", afirma Lorenzo.