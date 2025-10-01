Ahora

"El éxito siempre le ha dado la razón"

"Creía que Márquez era inmortal": un ex de Honda define a Marc como "un gato"

Stefan Bradl ha destacado que el de Ducati es "el mejor piloto" por la capacidad de "levantarse después de una caída".

El noveno campeonato de Marc Márquez, el séptimo en la máxima categoría, ha elevado al ilerdense a ser considerado por muchos como el mejor piloto de la historia.

Pasar cuatro veces por quirófano, sufrir dos episodios de diplopía y volver a ganar seis años después no está al alcance de cualquiera.

Sobre este aspecto ha reflexionado el que fuera compañero del de Cervera en Honda, Stefan Bradl.

En el programa 'Sport & Talkausdem Hangar 7', el alemán ha dejado una curiosa reflexión: "El éxito siempre le ha dado la razón. Pero, ¿por qué se cae tan a menudo?".

Para el expiloto, "Marc está bendecido con talento y voluntad": "También es increíblemente grande. Este mix también convierte a Marc en el mejor piloto".

Sin embargo, lo que más destaca es su resiliencia: "Pero también creía que era inmortal. Solía ser como un gato, siempre se levantaba después de una caída".

