La conversación entre de Márquez y Lorenzo tras la victoria de Marc en la 'sprint': "Hoy era día de sofá"

Marc Márquez ha vuelto a protagonizar una gesta increíble en MotoGP. El líder del Mundial se ha apuntado su novena victoria de la temporada en formato 'sprint' después de haber superado las dos duras caídas que sufrió durante la sesión de entrenamientos libres del pasado viernes.

Marc tuvo que pasar por el centro médico donde se le diagnosticó un corte en la barbilla y varias contusiones. Estas últimas le han incomodado durante gran parte de la jornada del sábado y se ha podido ver antes de la sesión de clasificación donde al de Cervera se le ha visto recolocándose el mono ante la incomodidad de los golpes.

Tras la carrera, Márquez le ha reconocido a Jorge Lorenzo que sufrir una caída parecida a las del pasado viernes hubiera supuesto un varapalo físico importante: "Hoy era de esos días que me habría quedado en el sofá viendo las carreras. Es ahí donde he entendido perfectamente, desde el minuto número uno ya en el quali, que hoy mi cuerpo no podía aceptar otra caída fuerte".

"Cuando he visto el 1:38, tenía dos vueltas más, pero no he tirado. Era suficiente, porque no podía aceptar otra caída. Estaba especialmente concentrado porque sabía que mi carrera se basaba en la salida. Si salía donde saliera, ahí terminaba. He intentado cortar y defender sobre todo de Álex y Peco, que me lo esperaba un poco más fuertes. Pero mañana seguro que van a llegar", ha reconocido Marc en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.