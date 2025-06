La explicación de Marc Márquez a sus dos duras caídas en Assen: "El problema de este circuito..."

"Me he quedado sin aire..."

Marc Márquez ha tenido un comienzo de Gran Premio de Países Bajos muy complicado. El de Cervera ha tenido dos sustos serios que, por fortuna, no han tenido consecuencias graves. Sin embargo, Marc ha sembrado la preocupación después de haber necesitado ayuda para ponerse en pie después de la segunda caída.

Tras el accidente ha sido trasladado al centro médico donde le han diagnosticado una contusión pélvica y un leve corte en el maxilal inferior. Todo hace pensar que Márquez no tendrá ningún problema en disputar la clasificación, la 'sprint' y la carrera a pesar de las caídas.

Tras las sesiones de libres, Marc ha explicado el aspecto del circuito de Assen que endurece la magnitud de los accidentes: "Han sido diferentes, pero limpias. Eso ha hecho que me salvara de cualquier lesión. El problema es que en este circuito no hay grava, hay piedras. Cuando llegas a esa zona te golpean fuerte, y eso me ha hecho quedarme sin aire en la segunda caída".

Márquez también ha analizado el porqué de las caídas en unas declaraciones recogidas por 'Motosan': "Ha sido el día más raro del año en MotoGP. La primera (caída) fue por falta de temperatura en el neumático trasero; la segunda, por usar el mismo neumático delantero con el que me caí por la mañana. Íbamos muy justos de gomas, y eso al final se nota".