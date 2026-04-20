Confianza plena de Ducati en Marc Márquez: "A pesar de que ha tenido entrenamientos limitados..."

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, está convencido de que Marc puede darle muchísimo al equipo a pesar de estas primeras dudas en el mundial de MotoGP.

En Ducati están convencidos de que Marc Márquez puede revalidar su título de campeón de MotoGP. Aunque haya empezado mermado por sus problemas en el hombro, Claudio Domenicali espera lo mejor del piloto de Cervera.

En una entrevista a 'Corriere Romagna', el CEO de Ducati habla muy bien de Marc: "Creo que aún puede darnos muchísimo...".

"Por desgracia, tuvo un feo accidente a finales del año pasado, que le dejó fuera mucho tiempo, todo el invierno. Esto, también, de algún modo, ha limitado el número de entrenamientos que podía hacer, con lo que en los ensayos invernales todo no ha ido como debía ir", detalla el jefe de la marca de Bolonia.

Reconoce que tiene que mejorar físicamente: "Todo ha condicionado el inicio de la temporada. Quizá, todavía, no está al cien por cien de forma completa, pero, seguramente, es un piloto con un hambre extraordinario, un talento de locos, con lo que, seguramente, puede dar aún mucho a Ducati".

Marc es un ganador y si recupera ese físico podrá volver a luchar. El mundial sólo acaba de empezar y el margen de mejora es grande. Tanto para Ducati, que ya no es la moto más potente, como para él.