Florentino Pérez carga contra la candidatura de Enrique Riquelme: "Vienen a servirse del Real Madrid"

El candidato a la presidencia del Real Madrid protagoniza su primer acto de campaña de las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de junio.

Florentino Pérez ha presentado su candidatura a la presencia del Real Madrid en la tarde de este miércoles. Y lo ha hecho señalando directamente a la candidatura de Enrique Riquelme, recordando que "son los mismos de la etapa de Ramón Calderón": "La etapa más siniestra de nuestra historia".

"No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval", ha dicho Florentino Pérez.

Acompañado de Ronaldo Nazario, Roberto Carlos y Solari, Florentino ha destacado que quiere un Real Madrid para los socios: "Seguir siendo un club independiente y de sus socios para siempre. Los socios somos y seremos los dueños para siempre. Yo soy del Real Madrid, otros quieren que el Real Madrid sea suyo".

"Dar la propiedad del club de verdad a los que de verdad deben tenerla, los socios", ha sostenido el candidato.

Aplausos cuando ha hablado del Caso Negreira

Al denunciar una vez más el pago del FC Barcelona a los árbitros en el Caso Negreira, ha recibido aplausos de la gente: "No voy a parar mientras el Caso Negreira siga manchando al fútbol español. No se entiende que los mismos árbitros de esa época sigan arbitrando ahora en España. Los socios me conocen y saben que no voy a parar en este caso".

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