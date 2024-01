Carlos Sainz ha ganado su cuarto Touareg en la última temporada en la que Audi iba a competir en elDakar, antes de centrarse en el desarrollo del monoplaza de Fórmula 1.

El 'Matador' ha conseguido varios hitos tras haber logrado ser el campeón de este año, se ha convertido en el ganador más longevo de la historia, el único en ganar con cuatro marcas diferentes y el primero en haberlo hecho en un coche eléctrico.

"Ha sido tremendamente duro, el resultado así lo dice. Lo hace especial el coche. Fueron unos inicios muy difíciles, venir de una lesión, con dos vértebras fracturadas, recuperarme y estar aquí ganando es una satisfacción y para mí formar parte de está nueva historia que ha conseguido Audi en esta carrera, muy contento de participar en ello y agradecido a todos" ha declarado Carlos Sainz para 'EFE'.

Carlos Sainz no ha celebrado solo su triunfo, ya que su familia ha acudido a celebrar la victoria con él, algo que ilusionó al madrileño: "No lo he visto bien porque había mucha gente y había visto a mi mujer esta mañana, pero no me habían dicho nada de que iban a venir, te puedes imaginar que es un orgullo que mi familia esté aquí, que vean esto y que vean el trabajo que hay en casa y que ellos viven de primera mano que casi siempre tiene recompensa".

Antes de que el Rally Dakar 2024 diera comienzo, se dudaba de si esta sería su última participación. Ahora, tras haberse convertido en tetracampeón, las dudas se han acrecentado: "Tengo cuerda para celebrar la victoria. Cuando uno persigue los sueños, aunque sean grandes, a veces se consiguen y hoy se ha conseguido uno. Voy a saborear esta victoriay apensar en los próximos pasos de mi carrera durante las próximas semanas".