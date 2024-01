No ha sido un Dakar cualquiera. La consecución del cuarto título de Carlos Sainz en el desierto ha mantenido en vilo a todo el mundo, incluida su familia.

Carlos Sainz Jr, piloto de Ferrari en Fórmula 1, no ha querido perderse la victoria de su padre a sus 61 años. El piloto ya había estado presente en dos etapas del Dakar el año pasado, pero, en esta ocasión, el madrileño voló hasta Arabia Saudí para celebrar el triunfo.

Sainz Jr. fue el primero en abrazar a su padre al cruzar la meta de Yanbu, expresando su absoluto orgullo y felicidad: "Han hecho una carrera impresionante desde el primer día".

"No han cometido ni un fallo, ha sido un Dakar perfecto, el más inteligente que le he visto en mi vida. Lo ha sabido gestionar a la perfección. Creo que ha estado más listo que ninguno y ha gestionado la carrera como sabe él", señalaba Sainz hijo ante una nube de periodistas, tal y como recoge Marca.

El piloto de Ferrari ha revelado que aconsejó a su padre que no fuera al máximo en cada etapa: "Le he pedido que no corra todos los días porque al final el Dakar es una carrera de resistencia, a él le gusta correr mucho, ha tenido que correr muchísimo para ganar".

Además, el ganador de dos Grandes Premios de Fórmula 1 no ha dudado en resaltar la complejidad de este Dakar: "Ha sido un Dakar durísimo, larguísimo, con todo tipo de terrenos, con etapas nuevas como la de 48h. Ha habido de todo y ha sabido sortearlo, las etapas clave son las que mejor ha hecho, y eso demuestra que ha venido muy preparado y motivado... y lo han clavado".

"Es un orgullo de padre, pero también de marido... de todo. Aquí están todos sus mejores amigos y la gente que le quiere y le anima siempre. Ha empezado bien el 24, hay que seguirlo así para la familia Sainz", concluyó.